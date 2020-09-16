Рубль может укрепиться в среду до 74 руб./1$ - Sberbank CIB

Рубль в среду может подорожать до 74 за доллар, т. к. ожидается глобальное ослабление доллара США примерно на 1% против большинства валют по итогам заседания ФРС США , говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Аналитики Sberbank CIB ждут, что в среду котировки Брент могут превысить $41,2/барр., а затем нацелятся на $42,1/барр. Поддержку ценам на нефть могут оказать американская макростатистика, снижение товарных запасов нефти в США (по официальным данным) и комментарии по итогам заседания ФРС США.

Рынок ждет пятничного решения ЦБ по ставке. В среду Минфин предложит к размещению три выпуска: 10-летние ОФЗ-52003, которые еще ни разу не предлагались с момента регистрации в августе, шестилетние ОФЗ-29014 (аналитики Sberbank CIB ожидают, что будет размещен весь доступный остаток – 115 млрд руб.) и семилетние ОФЗ-26232 (остаток в размере 43 млрд руб.).