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15 сентября 2020 года 16:30
Основное препятствие для укрепления рубля - политические риски - "ФИНАМ"
Основным препятствием для укрепления рубля на данном этапе по-прежнему являются политические риски, сообщается в комментарии компании "ФИНАМ". Аналитик "Сергей Дроздов отмечает, что важным событием для российской валюты на текущей неделе будет заседание ЦБ РФ. "На мой взгляд, 18 сентября Банк России оставит ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Такое решение регулятора в первую очередь будет обусловлено инфляционным показателем, который на фоне ослабления курса рубля в августе в годовом выражении вместо ожидаемых 3,5% ускорился до 3,6%, и растущими инфляционными ожиданиями населения. Кроме того, в пользу сохранения ставки на текущем уровне говорит и ситуация на долговом рынке, где из-за экстремально низкой ставки значительно снизился спрос на ОФЗ как со стороны нерезидентов, так и со стороны отечественных игроков. Снижение ключевой ставки в таких условиях может сделать рублевый госдолг еще менее привлекательным и вынудить Минфин еще чаще предоставлять дисконт на новые выпуски ОФЗ", - пишет он. Основным препятствием для укрепления рубля в диапазон 72,7-74 руб./$1 на данном этапе по-прежнему выступают политические риски, считает Дроздов, однако по мере их разрешения российская валюта будет постепенно входить в привычную орбиту факторов, традиционно определяющих ее курс.
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15 сентября 2020 года 15:29
Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индекс широкого рынка во вторник продолжил отскок от 50-дневной скользящей средней, начавшийся в пятницу. Индикатор RSI консолидируется в нейтральной зоне и указывает на краткосрочный... читать дальше
.15 сентября 2020 года 14:35
Рубль во вторник может укрепиться до 74,5 за доллар на фоне глобального ослабления американской валюты, т. к. рынок ждет, что в среду ФРС США просигнализирует о сохранении ставок около нуля в ближайшие годы, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического... читать дальше
.15 сентября 2020 года 13:19
Инфляция в США выросла в августе из-за резкого роста цен на подержанные автомобили, что говорит о нормализации инфляции по мере восстановления экономики после спада, вызванного пандемией, отмечает в комментарии главный экономист Julius Baer Дэвид Коль. Общая инфляция осталась на невысоком уровне... читать дальше
.15 сентября 2020 года 12:50
Сохранение мер поддержки центробанками позволяет ожидать роста котировок еврооблигаций развивающихся стран в будущем - Sberbank Asset Management
Несмотря на охлаждение спроса на активы развивающихся стран на коротком горизонте ввиду роста опасений второй волны коронавируса в мире, основной движущей силой на рынке еврооблигаций таких стран по-прежнему остаются экономические стимулы со стороны глобальных центробанков, говорится в... читать дальше
.15 сентября 2020 года 12:15
Среди инвесторов царят иррациональные настроения - объем торгов опционами на отдельные акции недавно впервые превысил объем торгов обыкновенными акциями, говорится в аналитическом материале ITI Capital. По мнению аналитиков инвесткомпании, только вакцина от коронавируса поможет рынку преодолеть... читать дальше
.15 сентября 2020 года 11:54
Коррекция цен на нефть может растянуться на 1-2 месяца, после чего можно ждать возврата к росту спроса и цен, и в результате в 1 квартале 2021 года цена нефти марки Brent может достичь $50 за баррель, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитики банка констатируют, что с начала сентября цены на... читать дальше
.15 сентября 2020 года 10:45
Ожидаемый диапазон торгов нефти марки Brent во вторник - $38-40/баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. ОПЕК в ежемесячном обзоре ухудшил прогноз по спросу на текущий год, полагая, что он упадет на 9,5 млн барр./день (ранее было 9,1 млн барр./день). Это, отмечают аналитики, еще больше... читать дальше
.15 сентября 2020 года 10:29
Аналитики Альфа-банка полагают, что на текущей неделе цены на нефть особенно не изменятся ввиду неопределенности на нефтяном рынке: цена Brent может закрепиться в диапазоне $39-41/барр., колеблясь у психологической отметки $40/барр. на фоне отсутствия фундаментальных драйверов на рынке, говорится... читать дальше
.15 сентября 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения во вторник. Нефть продолжает слабо дешеветь во вторник. читать дальше
.14 сентября 2020 года 19:03
Для финансовых рынков главное событие этой недели – заседание FOMC (вторник–среда) и пресс-конференция руководства ФРС по его итогам, отмечается в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. В эту среду участники рынка надеются услышать от ФРС разъяснение того, что подразумевается под... читать дальше
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