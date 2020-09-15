Рубль может идти вверх в течение нескольких дней - "Открытие Брокер"

Рубль во вторник укреплял свои позиции на фоне дорожающей нефти и глобальной слабости доллара, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. В среду пройдут очередные аукционы ОФЗ, которые в последнее время пользуются достаточно большим интересом со стороны инвесторов. Соответственно, считает Кочетков, у рубля есть шанс на усиление в течение нескольких дней.