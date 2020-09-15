S&P500 склонен к продолжению консолидации - "Фридом Финанс"

Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индекс широкого рынка во вторник продолжил отскок от 50-дневной скользящей средней, начавшийся в пятницу. Индикатор RSI консолидируется в нейтральной зоне и указывает на краткосрочный баланс между силами "быков" и "медведей". Сценарий консолидации в ближайшие торговые сессии останется актуальным, если поддержка в зоне 3310-3330 пунктов выдержит натиск. Главным уровнем сопротивления при восходящем движении будет уровень 3425 пунктов", - указывает он в комментарии компании.