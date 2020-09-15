Индекс Мосбиржи готовится протестировать отметку 3000 пунктов - "Фридом Финанс"

Глобальная склонность к риску поддерживает во вторник отечественные фондовые индексы, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. При этом индекс Мосбиржи готовится протестировать верхнюю границу предполагаемого недельного диапазона - 3000 пунктов. Дальнейшая динамика зависит от реакции рынков на итоги заседаний ряда ведущих центральных банков на текущей неделе, говорится в комментарии компании.