Рубль во вторник может укрепиться до 74,5 за доллар - Sberbank CIB

Рубль во вторник может укрепиться до 74,5 за доллар на фоне глобального ослабления американской валюты, т. к. рынок ждет, что в среду ФРС США просигнализирует о сохранении ставок около нуля в ближайшие годы, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Аналитики Sberbank CIB считают, что во вторник цена нефти Брент опустится ниже $39,5/барр., после чего нацелится на $38,4/барр. Потенциал роста ограничен $40,1/барр. В течения дня настрой рынка будут определять данные из ежемесячного обзора МЭА. Ближе к вечеру цены могут негативно отреагировать на макростатистику в США и данные по товарным запасам нефти и нефтепродуктов.

Активность на долговых рынках невысокая, участники торгов ждут итогов заседания ФРС США, которые будут объявлены в среду. На текущей неделе Минфин, возможно, предложит к размещению ОФЗ-52003, ОФЗ-29014 и в зависимости от рыночной конъюнктуры остаток семилетнего выпуска ОФЗ-26232 (43 млрд руб.).