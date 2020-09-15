Курс рубля фундаментально будет готов вернуться к отметке 70 руб./$1 к концу 2020г - Sberbank CIB

Курс рубля фундаментально будет готов вернуться к отметке 70 руб./$1 к концу 2020 года, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, исходя из допущения, что после выборов в США геополитическое напряжение умеренно снизится.

Более того, по словам главного экономиста Sberbank CIB Антона Струченевского на встрече с журналистами во вторник, при стабильном геополитическом фоне и нефти марки Brent выше $50 за баррель в 2021 году у рубля будет более значительный потенциал для укрепления относительно доллара.

Между тем, как отмечается в обзоре инвестбанка, геополитика и вероятность второй волны пандемии, которая может ограничить восстановление, остаются двумя трудно просчитываемыми факторами, которые по-прежнему будут служить источником неопределенности и потенциальной волатильности.

"Мы обсудили то, как совокупность факторов, которые во II квартале 2020 года, поддерживали рубль, в III квартале 2020 года, после снятия карантина, начали играть против него. Но и этот эффект сойдет на нет по мере того, как на смену текущему резкому восстановлению придет намного более постепенный тренд. Иными словами, V-образное восстановление, которое мы сейчас наблюдаем после стремительного спада, неизбежно утратит импульс. Между тем мировая экономика продолжает восстанавливаться, хотя и медленно. Судя по всему, объем российского экспорта достиг "дна" во II квартале 2020 года и затем начал восстанавливаться, что также позитивно для рубля", - пишут аналитики Sberbank CIB.