Дефляционное воздействие коронакризиса в США остается под контролем - Julius Baer

Инфляция в США выросла в августе из-за резкого роста цен на подержанные автомобили, что говорит о нормализации инфляции по мере восстановления экономики после спада, вызванного пандемией, отмечает в комментарии главный экономист Julius Baer Дэвид Коль. Общая инфляция осталась на невысоком уровне 1,3% из-за низких цен на нефть, тогда как уровень базовой инфляции вырос до 1,7%.

"Инфляция в США в августе выросла несколько больше, чем ожидалось, с увеличением как базовой, так и общей инфляции за месяц на 0,4%, - указывает эксперт банка.- Рост был обусловлен преимущественно компонентами, которые показали резкое снижение во время действия мер изоляции, введенных из-за пандемии. Цены на авиабилеты, одежду и страхование автотранспортных средств постепенно нормализуются, в то время как резкий рост цен на подержанные автомобили связан с большим несоответствием спроса и предложения. Инфляция, за исключением нестабильных компонентов, связанных с пандемией, продолжает неуклонно расти, что свидетельствует о том, что дефляционное воздействие коронакризиса остается под контролем".