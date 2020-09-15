Среди инвесторов царят иррациональные настроения - ITI Capital

Среди инвесторов царят иррациональные настроения - объем торгов опционами на отдельные акции недавно впервые превысил объем торгов обыкновенными акциями, говорится в аналитическом материале ITI Capital. По мнению аналитиков инвесткомпании, только вакцина от коронавируса поможет рынку преодолеть нынешние сложности.

По состоянию на конец августа объем торгов опционами на отдельные акции составил более 120% объема акций по сравнению с 40% тремя годами ранее. Инвесторы покупали акции, которые дорожали за счет опционов, что повышает волатильность, при этом особым спросом пользовались IT-сегмент и такие компании как Tesla.

"Среди инвесторов царят иррациональные настроения, динамика рынка из-за деривативов задается одним сегментом, на который приходится 60% индекса - это IT, коммуникационные услуги и здравоохранение, а также DIY-компании из числа производителей товаров длительного пользования. При этом стоимость бумаг компаний базовой экономики, в частности таких областей как промышленность, нефтегазовый, финансовый, производственный сектора, достигла минимальных за последние десять лет значений, их доля в структуре рынка сократилась до минимума со времени Великой депрессии", - отмечают эксперты ITI Capital.

Всего семь лет назад Exxon была крупнейшей американской компанией по рыночной капитализации. С тех пор она уменьшилась на 60%, до $160 млрд, после того, как спрос на ископаемые виды топлива упал из-за пандемии.

По мнению аналитиков ITI Capital, только вакцина поможет рынку преодолеть нынешние сложности. В выходные появились позитивные новости: AstraZeneca возобновила тестирование в Великобритании, которое охватит 50 тыс. человек.