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15 сентября 2020 года 12:15
Среди инвесторов царят иррациональные настроения - ITI Capital
Среди инвесторов царят иррациональные настроения - объем торгов опционами на отдельные акции недавно впервые превысил объем торгов обыкновенными акциями, говорится в аналитическом материале ITI Capital. По мнению аналитиков инвесткомпании, только вакцина от коронавируса поможет рынку преодолеть нынешние сложности. По состоянию на конец августа объем торгов опционами на отдельные акции составил более 120% объема акций по сравнению с 40% тремя годами ранее. Инвесторы покупали акции, которые дорожали за счет опционов, что повышает волатильность, при этом особым спросом пользовались IT-сегмент и такие компании как Tesla. "Среди инвесторов царят иррациональные настроения, динамика рынка из-за деривативов задается одним сегментом, на который приходится 60% индекса - это IT, коммуникационные услуги и здравоохранение, а также DIY-компании из числа производителей товаров длительного пользования. При этом стоимость бумаг компаний базовой экономики, в частности таких областей как промышленность, нефтегазовый, финансовый, производственный сектора, достигла минимальных за последние десять лет значений, их доля в структуре рынка сократилась до минимума со времени Великой депрессии", - отмечают эксперты ITI Capital. Всего семь лет назад Exxon была крупнейшей американской компанией по рыночной капитализации. С тех пор она уменьшилась на 60%, до $160 млрд, после того, как спрос на ископаемые виды топлива упал из-за пандемии. По мнению аналитиков ITI Capital, только вакцина поможет рынку преодолеть нынешние сложности. В выходные появились позитивные новости: AstraZeneca возобновила тестирование в Великобритании, которое охватит 50 тыс. человек.
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15 сентября 2020 года 15:29
Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индекс широкого рынка во вторник продолжил отскок от 50-дневной скользящей средней, начавшийся в пятницу. Индикатор RSI консолидируется в нейтральной зоне и указывает на краткосрочный... читать дальше
.15 сентября 2020 года 14:35
Рубль во вторник может укрепиться до 74,5 за доллар на фоне глобального ослабления американской валюты, т. к. рынок ждет, что в среду ФРС США просигнализирует о сохранении ставок около нуля в ближайшие годы, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического... читать дальше
.15 сентября 2020 года 13:19
Инфляция в США выросла в августе из-за резкого роста цен на подержанные автомобили, что говорит о нормализации инфляции по мере восстановления экономики после спада, вызванного пандемией, отмечает в комментарии главный экономист Julius Baer Дэвид Коль. Общая инфляция осталась на невысоком уровне... читать дальше
.15 сентября 2020 года 12:50
Сохранение мер поддержки центробанками позволяет ожидать роста котировок еврооблигаций развивающихся стран в будущем - Sberbank Asset Management
Несмотря на охлаждение спроса на активы развивающихся стран на коротком горизонте ввиду роста опасений второй волны коронавируса в мире, основной движущей силой на рынке еврооблигаций таких стран по-прежнему остаются экономические стимулы со стороны глобальных центробанков, говорится в... читать дальше
.15 сентября 2020 года 11:54
Коррекция цен на нефть может растянуться на 1-2 месяца, после чего можно ждать возврата к росту спроса и цен, и в результате в 1 квартале 2021 года цена нефти марки Brent может достичь $50 за баррель, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитики банка констатируют, что с начала сентября цены на... читать дальше
.15 сентября 2020 года 10:45
Ожидаемый диапазон торгов нефти марки Brent во вторник - $38-40/баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. ОПЕК в ежемесячном обзоре ухудшил прогноз по спросу на текущий год, полагая, что он упадет на 9,5 млн барр./день (ранее было 9,1 млн барр./день). Это, отмечают аналитики, еще больше... читать дальше
.15 сентября 2020 года 10:29
Аналитики Альфа-банка полагают, что на текущей неделе цены на нефть особенно не изменятся ввиду неопределенности на нефтяном рынке: цена Brent может закрепиться в диапазоне $39-41/барр., колеблясь у психологической отметки $40/барр. на фоне отсутствия фундаментальных драйверов на рынке, говорится... читать дальше
.15 сентября 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения во вторник. Нефть продолжает слабо дешеветь во вторник. читать дальше
.14 сентября 2020 года 19:03
Для финансовых рынков главное событие этой недели – заседание FOMC (вторник–среда) и пресс-конференция руководства ФРС по его итогам, отмечается в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. В эту среду участники рынка надеются услышать от ФРС разъяснение того, что подразумевается под... читать дальше
.14 сентября 2020 года 17:46
Спад на рынках золота и серебра продолжается. Поскольку денежно-кредитная политика остается в центре внимания рынков, участники будут внимательно следить за заседанием ФРС США на текущей неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Тем не менее, лишь серьезная неожиданность сможет вывести... читать дальше
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