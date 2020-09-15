УК "Альфа-Капитал" предполагает 18 сентября сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 4,25%

Аналитики УК "Альфа-Капитал" полагают, что на заседании Банка России по ключевой ставке 18 сентября 2020 года более вероятно ее сохранение на текущем уровне - 4,25%. В основном, по мнению портфельного управляющего Евгения Жорниста, это связано с заметным ускорением инфляции - сейчас, по подсчетам специалистов компании, она составляет 3,7% год к году. Также, отмечает Жорнист, в последнее время наблюдается ослабление рубля, что является проинфляционным фактором, причем риски для рубля повысились из-за снижения цен на нефть и санкционных рисков.