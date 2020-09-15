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Главная / Аналитикам / Аналитика / УК "Альфа-Капитал" предполагает 18 сентября сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 4,25%
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15 сентября 2020 года 11:20
УК "Альфа-Капитал" предполагает 18 сентября сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 4,25%
Аналитики УК "Альфа-Капитал" полагают, что на заседании Банка России по ключевой ставке 18 сентября 2020 года более вероятно ее сохранение на текущем уровне - 4,25%. В основном, по мнению портфельного управляющего Евгения Жорниста, это связано с заметным ускорением инфляции - сейчас, по подсчетам специалистов компании, она составляет 3,7% год к году. Также, отмечает Жорнист, в последнее время наблюдается ослабление рубля, что является проинфляционным фактором, причем риски для рубля повысились из-за снижения цен на нефть и санкционных рисков.
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15 сентября 2020 года 15:29
Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индекс широкого рынка во вторник продолжил отскок от 50-дневной скользящей средней, начавшийся в пятницу. Индикатор RSI консолидируется в нейтральной зоне и указывает на краткосрочный... читать дальше
.15 сентября 2020 года 14:35
Рубль во вторник может укрепиться до 74,5 за доллар на фоне глобального ослабления американской валюты, т. к. рынок ждет, что в среду ФРС США просигнализирует о сохранении ставок около нуля в ближайшие годы, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического... читать дальше
.15 сентября 2020 года 13:19
Инфляция в США выросла в августе из-за резкого роста цен на подержанные автомобили, что говорит о нормализации инфляции по мере восстановления экономики после спада, вызванного пандемией, отмечает в комментарии главный экономист Julius Baer Дэвид Коль. Общая инфляция осталась на невысоком уровне... читать дальше
.15 сентября 2020 года 12:50
Сохранение мер поддержки центробанками позволяет ожидать роста котировок еврооблигаций развивающихся стран в будущем - Sberbank Asset Management
Несмотря на охлаждение спроса на активы развивающихся стран на коротком горизонте ввиду роста опасений второй волны коронавируса в мире, основной движущей силой на рынке еврооблигаций таких стран по-прежнему остаются экономические стимулы со стороны глобальных центробанков, говорится в... читать дальше
.15 сентября 2020 года 12:15
Среди инвесторов царят иррациональные настроения - объем торгов опционами на отдельные акции недавно впервые превысил объем торгов обыкновенными акциями, говорится в аналитическом материале ITI Capital. По мнению аналитиков инвесткомпании, только вакцина от коронавируса поможет рынку преодолеть... читать дальше
.15 сентября 2020 года 11:54
Коррекция цен на нефть может растянуться на 1-2 месяца, после чего можно ждать возврата к росту спроса и цен, и в результате в 1 квартале 2021 года цена нефти марки Brent может достичь $50 за баррель, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитики банка констатируют, что с начала сентября цены на... читать дальше
.15 сентября 2020 года 10:45
Ожидаемый диапазон торгов нефти марки Brent во вторник - $38-40/баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. ОПЕК в ежемесячном обзоре ухудшил прогноз по спросу на текущий год, полагая, что он упадет на 9,5 млн барр./день (ранее было 9,1 млн барр./день). Это, отмечают аналитики, еще больше... читать дальше
.15 сентября 2020 года 10:29
Аналитики Альфа-банка полагают, что на текущей неделе цены на нефть особенно не изменятся ввиду неопределенности на нефтяном рынке: цена Brent может закрепиться в диапазоне $39-41/барр., колеблясь у психологической отметки $40/барр. на фоне отсутствия фундаментальных драйверов на рынке, говорится... читать дальше
.15 сентября 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения во вторник. Нефть продолжает слабо дешеветь во вторник. читать дальше
.14 сентября 2020 года 19:03
Для финансовых рынков главное событие этой недели – заседание FOMC (вторник–среда) и пресс-конференция руководства ФРС по его итогам, отмечается в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. В эту среду участники рынка надеются услышать от ФРС разъяснение того, что подразумевается под... читать дальше
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