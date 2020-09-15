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15 сентября 2020 года 11:36
Динамика российского рынка акций на этой неделе будет весьма сдержанной - Альфа-банк
Динамика российского рынка акций на этой неделе будет весьма сдержанной, так как новых катализаторов на рынке нет, а настроения глобального инвестиционного сообщества разделились - часть инвесторов настроена оптимистично, тогда как другие, напротив, придерживаются пессимистичных взглядов на происходящее, отмечается в обзоре Альфа-банка. "Сейчас основной вопрос заключается в том, сможет ли возобновиться ралли технологического сектора и, если да, сможет ли удержать рост рынков в условиях отсутствия новых финансовых стимулов в США, или же мы будем наблюдать уход инвесторов в недооцененные активы? Хотя акции российских компаний циклических секторов были в лидерах роста на прошлой неделе, совсем не очевидно, что рынки будут уходить из переоцененных компаний и секторов в недооцененные. Вряд ли это произойдет до более масштабного восстановления экономики, особенно потребления", - полагают аналитики инвестбанка. Однако активность в области M&A в технологическом секторе в минувшие выходные может вновь вызвать аппетит к сектору, допускают эксперты. Акции Oracle подскочили в цене на 9% на электронных торгах до открытия рынка на фоне сообщений о том, что компания опередила Microsoft в переговорах о приобретении американского сегмента TikTok. Сегодня акции SoftBank подскочили в цене примерно на 10% на бирже в Японии на сообщениях о сделке по продаже производителя чипов Arm компании Nvidia за $40 млрд. "Мы ожидаем, что на российском рынке акций спросом по-прежнему будут пользоваться акции металлургического сектора - NLMK, SVST, EVR, Rusal и Nornickel. Акции АЛРОСЫ, вероятно, консолидируются вокруг высоких уровней минувшей недели. Акции технологических компаний (YNDX, QIWI, MAIL), вероятно, будут следовать динамике своих американских аналогов, однако мы не исключаем, что их динамика может оказаться выше ожиданий", - заключают эксперты Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК, НЛМК, Северсталь, РУСАЛ, Норильский Никель ГМК, Mail.ru Group, Evraz, QIWI, Яндекс
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