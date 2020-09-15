Диапазон торгов Brent во вторник - $38-40/баррель - Промсвязьбанк

Ожидаемый диапазон торгов нефти марки Brent во вторник - $38-40/баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

ОПЕК в ежемесячном обзоре ухудшил прогноз по спросу на текущий год, полагая, что он упадет на 9,5 млн барр./день (ранее было 9,1 млн барр./день). Это, отмечают аналитики, еще больше ухудшило сантимент в нефти (и так достаточно хрупкий) - особенно в связи с растущими рисками второй волны коронавируса осенью. Во вторник выйдет отчет МЭА, что также будет важным, указывают специалисты, с точки зрения оценки спроса. В то же время по Китаю вышла хорошая экономическая статистика: розничные продажи превзошли уровень 2019 г. впервые с момента пандемии, а промышленное производство и инвестиции продолжили расти.

"Это частично сдерживает нефть от дальнейшего снижения. На вторник ожидаем Brent в диапазоне $38-40/баррель", - пишут эксперты банка в своем обзоре.