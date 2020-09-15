Пара доллар/рубль попробует пробить вниз отметку 75 руб./$1 - "Алор Брокер"

Слабость доллара приведет, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, к очередным попыткам укрепления рубля и пробою парой доллар/рубль отметки 75 руб./$1 сверху вниз. Однако здесь проходит нижняя граница восходящего канала по паре, отмечает эксперт компании, а никаких фундаментальных факторов для роста российской валюты нет. Поэтому на малейшем негативе пара отправится к верхней границе канала, проходящей сейчас чуть выше отметки 77 руб./$1, указывает Антонов.