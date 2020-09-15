Индекс Мосбиржи будет проторговывать верхнюю часть диапазона 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая складывающийся на утро вторника внешний фон, специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ждет инерционного сохранения сегментированного спроса на "фишки", что может позволить индексу Мосбиржи в случае неухудшения динамики глобальных рынков приблизиться к отметке 2950 пунктов, сообщается в комментарии банка.