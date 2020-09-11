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11 сентября 2020 года 17:49
ЦБ РФ может взять паузу в цикле понижения ключевой ставки - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают, что ЦБ РФ возьмет паузу в цикле понижения ключевой ставки на заседании 18 сентября, сообщается в обзоре банка. "Мы ожидаем еще одного понижения ставки до 4,0% до конца этого года: из-за изменения точки зрения на действия регулятора на заседании 18 сентября мы изменили наш прогноз по ставке до конца этого года. Если ранее мы ожидали, что к концу года регулятор понизит ставку до 3,75%, сейчас нам представляется более вероятным понижение до 4,0%. После заседания 18 сентября в этом году пройдет еще два заседания по ставке – 23 октября и 18 декабря. Мы считаем, что в связи с президентскими выборами в США в ноябре, ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании в октябре из-за возможной сильной турбулентности российских рынков, - пишет главный экономист банка Наталия Орлова. - В результате сейчас мы ожидаем, что в этом году ЦБ понизит ставку только один раз – на заседании 18 декабря, исходя из предпосылки, что произойдет улучшение настроений на рынке ближе к концу года". Эксперт также отмечает, что пока в банке подтверждают свой прогноз, который заключается в том, что в 2021 г. ключевая процентная ставка может опуститься до уровня 3,5%. "В то же время мы по-прежнему видим дополнительные возможности для понижения ставки в 2021 г. На наш взгляд, на это есть две причины. Во-первых, если посмотреть на развивающиеся рынки, то можно увидеть, что ряд стран продолжают понижать свои ставки. В большинстве случаев шаг понижения сократился до 25 б. п., однако пока рано говорить, что эти страны достигли дна в цикле понижения ставки. Во-вторых, г-н Заботкин подтвердил, что ЦБ по-прежнему опасается дезинфляционных рисков в 2021 г. и что есть некоторое пространство для понижения ставки. Таким образом, мы продолжаем ожидать, что нынешний цикл понижения ставки завершится на уровне 3,5% к середине будущего года", - указывает Орлова.
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