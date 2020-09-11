Возможно возвращение нефти к фундаментальному диапазону $38-42 за баррель - Промсвязьбанк

Завершение автомобильного сезона и большие запасы могут вернуть нефть к фундаментальному диапазону $38-42 за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Нефть марки Brent в течение недели показывала нисходящую динамику, опускаясь до минимальных за последние 3 месяца уровней. В итоге, констатируют аналитики банка, опустилась с $44,5 до $40 за баррель. На первый план вышли опасения относительно перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть на фоне растущих рисков второй волны пандемии коронавируса (увеличивается число заболевших в Испании, Великобритании, Индии, некоторых штатах США).

"По пакету стимулов экономике Америке также нет подвижек, что не способствует росту инфляционных ожиданий. Завершение автомобильного сезона и большие запасы нивелируют позитивный сантимент в сырье, что в итоге может вернуть нефть к фундаментальному диапазону $38-42 за баррель", - указывают специалисты Промсвязьбанка.