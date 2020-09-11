Наиболее интересны для покупки акции HollyFrontier, Valero Energy и Marathon Petroleum - "Фридом Финанс"

Акции нефтеперерабатывающих компаний США будут показывать лучшие результаты по сравнению с добывающим и нефтесервисным секторами: наиболее интересны для покупки акции HollyFrontier, Valero Energy и Marathon Petroleum, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Аналитики "Фридом Финанс" ожидают, что загрузка НПЗ сохранится на низком уровне на протяжении нескольких месяцев из-за окончания периода повышенного спроса на нефтепродукты (driving season - июнь-август) и сохранения высокой заболеваемости COVID-19.

"Ослабление спроса со стороны нефтепереработки будет оказывать давление на цены "черного золота" на протяжении осени, однако мы не ожидаем значительного снижения котировок на фоне снижения добычи американскими компаниями", - пишет специалист Сергей Пигарев. - По нашему мнению, восстановление спроса на нефтепродукты в конце текущего-начале следующего года будет сопровождаться увеличением добычи странами ОПЕК+ и ростом импорта нефти в США, поэтому нет оснований ожидать значительного роста цен на нефть, как и увеличения добычи в Штатах. В этих условиях акции нефтеперерабатывающих компаний будут показывать лучшие результаты по сравнению с добывающим и нефтесервисным секторами. На наш взгляд, наиболее интересными для покупки нефтеперерабатывающими компаниями в США являются HollyFrontier (HFC), Valero Energy (VLO) и Marathon Petroleum (MPC), которые также выплачивают высокие дивиденды".