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11 сентября 2020 года 18:35
Рынок акций РФ в пятницу продолжает коррекцию вверх, сокращая недельные потери - "БКС Брокер"
После негативного открытия торгов в пятницу российские индексы днем перешли к росту, сокращая недельные потери вслед за ускорением восстановления глобальных фондовых индикаторов. Индекс Мосбиржи вернулся к рубежу 2900 пунктов, хотя нефтяные цены продолжают демонстрировать слабость, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Накануне вечером, уже после завершения основных торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), американский рынок акций и нефтяные цены продемонстрировали быстрое снижение. Однако в пятницу мировые фондовые индикаторы демонстрируют устойчивое восстановление, невзирая на дешевеющую нефть. По мнению Бабина, произошедшая новая волна распродаж рисковых активов была спровоцирована несколькими давними проблемами, напомнившими о себе. Американские законодатели вновь дали понять, что с большой вероятностью новый пакет фискальных стимулов не будет принят до ноябрьских выборов президента США. Также увеличиваются риски того, что Великобритания все же покинет ЕС без двухсторонней сделки: британское правительство пытается принять законопроект о внутренних рынках, ряд положений которого противоречит январскому соглашению об условиях Brexit. На этом фоне европейские площадки в пятницу остаются в аутсайдерах. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 пока не может закрепиться в "плюсе". Потребительские цены в США в августе выросли на 1,3% при прогнозах роста на 1,2%. Показатель не сильно превысил ожидания, что может удержать рынки от еще одной волны распродаж, поскольку риски быстрого роста инфляции пока не ставят под угрозу мягкую монетарную политику ФРС. Нефтяной рынок остается под давлением, демонстрируя хроническую слабость. На российском рынке акций для индекса Мосбиржи сопротивлением выступает рубеж 2900 пунктов, для индекса РТС - 1225 пунктов. Преодолеть их в конце недели будет достаточно трудно из-за фактора пятницы, если мировые рынки не ускорят восходящую динамику. Лидерами роста среди ликвидных бумаг вновь являются акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,4%), продолжающие отыгрывать вышедший накануне сильный отчет о продажах за август. На фоне восстановления драгоценных металлов пользуются спросом бумаги некоторых производителей золота (ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), "Селигдара" (MOEX: SELG)), также растет капитализация электроэнергетических компаний ("Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Россетей" (MOEX: RSTI), "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)), отмечает эксперт.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Энел Россия, Золото Селигдара, Полюс, Россети
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