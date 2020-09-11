Движение рубля на следующей неделе вероятно в диапазонах 87,6-90 руб./EUR1 и 74-76,4 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Неделя для рубля заканчивается на мажорной ноте, хотя санкционная повестка регулярно напоминает о существовании рисков, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. "Впрочем, считаем, что на укрепление рубля в последние два дня оказало влияние усиление евро против доллара и успокаивающий тон выступлений зампредов ЦБ Ксеньи Юдаевой и Алексея Заботкина. В базовом сценарии мягкая денежно-кредитная политика в 2021 году будет сохранена. Считаем, что ключевая ставка на заседании 18 сентября останется без изменений. На следующей неделе после всплеска волатильности рубль ожидает движение в широком диапазоне 87,6-90 руб./EUR1 и 74-76,4 руб./$1", - пишет он в комментарии компании.