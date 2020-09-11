Слабое сопротивление ЕЦБ укреплению евро позволяет паре EUR/USD подниматься выше - Julius Baer

Слабое сопротивление ЕЦБ укреплению евро позволяет паре EUR/USD подниматься выше, говорится в комментарии Julius Baer.

ЕЦБ оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, поскольку процентные ставки близки к нижнему пределу, а покупка активов в рамках экстренной программы выкупа активов (Pandemic Emergence Purchasing Programme) оказывает достаточную поддержку экономике еврозоны, которая в настоящее время восстанавливается от пандемии коронавируса и мер изоляции, отмечает главный экономист Дэвид Коль. Макроэкономический прогноз ЕЦБ был пересмотрен до сокращения ВВП на 8% в этом году и восстановления на 5% в 2021 году.

"Наш собственный прогноз остается менее пессимистичным, но неопределенность в отношении текущих прогнозов роста все еще необычно высока, поскольку пандемия COVID-19 не взята полностью под контроль. Низкая инфляция также отражена в текущих прогнозах, согласно которым уровень инфляции составит всего 0,3% в 2020 году и 1% в 2021 году. Низкая инфляция оправдывает низкие процентные ставки в обозримом будущем и возможное продление экстренной программы выкупа активов в конце этого года, - пишет Коль. - Европейский регулятор даже упомянул, что при необходимости ставки могут быть понижены еще больше. По заявлению ЕЦБ, он отслеживает рост евро, поскольку укрепление валюты имеет тенденцию снижать инфляцию, однако банк воздержался от словесных интервенций против укрепления европейской валюты. Это нерешительное сопротивление позволяет паре EUR/USD подниматься выше".