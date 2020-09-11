Технически S&P500 склонен к продолжению нисходящего движения - "Фридом Финанс"

Технически S&P500 склонен к продолжению нисходящего движения, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "В ходе сессии четверга давление на продавцов усилилось. Индикатор MACD все еще находится на отрицательной территории, индикатор RSI опустился ниже нейтрального уровня, сохраняя потенциал снижения. Ближайшие торговые сессии пройдут в режиме консолидации, если индекс широкого рынка удержит поддержку на уровне 3330 пунктов. В случае ухода ниже этого уровня S&P500 направится к новой поддержке, расположенной на психологически значимой отметке 3300", - пишет специалист инвестиционной компании.