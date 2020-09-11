Атон поднял рейтинг ADR Норникеля до "выше рынка" и оценку до $35

Инвестиционная компания "Атон" повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) до $35 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, рейтинг этих бумаг повышен до "выше рынка".

"ADR "Норникеля" торгуются всего на 4% выше июльских минимумов. При этом никель подорожал на 15%, палладий - на 14%, медь - на 8%, а платина - на 7%. Более того, рубль упал на 7% к доллару, уменьшив базу затрат. С корректировкой по рынку "Норникель" торгуется с EV/EBITDA всего 4,4x, значительно ниже его 5-летнего среднего в 6,2x. Дисконт отчасти объясняется опасениями, связанными с разливом топлива, но мы ожидаем, что акции вернутся к росту после выполнения "Норникелем" своих экологических обязательств. Инвесторам следует помнить, что "Норильский никель" предлагает уникальную недорогую экспозицию на развитие автомобильной и аккумуляторной промышленности", - пишут аналитики инвесткомпании Андрей Лобазов и Мария Федорова.

По оценкам экспертов, рынок воспринимает штраф в $2,0 млрд как свершившийся факт, хотя компания все еще оспаривает сумму. "Мы считаем, что передача дела в суд - рискованный путь, который может привести к ухудшению отношений с властью. Мы полагаем, что есть вероятность негативных новостей, таких как недавние результаты проверки дочернего предприятия "Норникеля", ответственного за разлив, у которого было обнаружено 139 нарушений. Но в целом такие серьезные негативные моменты, как размер штрафа и понижение рейтинга ESG, скорее всего, уже учтены в котировках", - пишут они.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норильского никеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $32,63 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,03 за штуку.