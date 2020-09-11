Рубль попытается подорожать до 74 руб./$1 - Sberbank CIB

Вероятно, рубль в пятницу попытается подорожать до 74 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Доллар США в пятницу с утра дешевеет на фоне укрепления единой европейской валюты. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на этом фоне рубль может попытаться протестировать уровень 75 руб./$1, а если ему удастся его преодолеть и закрепиться ниже, это создаст предпосылки для подорожания до 74 руб./$1.

В пятницу инвесторы ждут публикации данных по инфляции и действующим буровым установкам на нефть в США. Эксперты Sberbank Investment Research ожидают, что котировки нефти марки Brent могут немного просесть в пределах технического диапазона $39,3–39,5 за баррель. При этом, по их мнению, потенциал роста цен на нефть по-прежнему огранивается уровнем $40,1, лишь при исключительно благоприятных условиях она может подорожать до $40,7 за баррель.

В четверг доходность среднесрочных и краткосрочных ОФЗ просела на 5–10 б. п. при объеме торгов 34 млрд руб. По мнению специалистов Sberbank Investment Research, на рынок рублевого долга позитивно повлияли укрепление российской валюты и комментарии зампреда ЦБ Алексея Заботкина по денежно-кредитной политике. В случае дальнейшего укрепления рубля в пятницу Sberbank CIB ожидает снижения ставок на 2–5 б.п.