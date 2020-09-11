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11 сентября 2020 года 11:33
Слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций - "Открытие Брокер"
Аналитики "Открытие Брокер" полагают, что в отсутствие усиления внешнеполитических рисков на рынок ОФЗ вполне способны вернуться нерезиденты, поскольку текущий слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций, сообщается в комментарии. ЦБ РФ сделал ряд важных заявлений, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Мягкая денежная политика может просуществовать достаточно долго, но целевой уровень инфляции, а также коридор нейтральной ставки меняться не будут. С I квартала 2021 года российский регулятор начнёт публиковать сводный обзор экономического развития регионов, что вполне похоже на "Бежевую книгу" от ФРС. Также планируется публиковать график изменения ставки, чтобы сделать денежную политику регулятора более прозрачной и предсказуемой. Соответственно, считает Кочетков, отечественный Центробанк начинает реализовывать в своём развитии лучшие мировые практики. Касаемо ставки, ЦБ РФ намекнул на возможность её снижения, но регулятор также будет оценивать целесообразность такого шага. "Мы неоднократно отмечали, что снижение ставки до 4,25% по сути выбило какой-либо значимый спрос из облигаций с постоянным купоном. Доходность по ним на вторичном рынке заметно выше ставки ЦБ РФ по всей длине кривой, а аукционы Минфина по таким инструментам постоянно регистрируют крайне неудовлетворительный объём размещения. Напротив, аукционы ОФЗ с переменным купоном пользуются повышенным интересом инвесторов, что, как правило, говорит об ожиданиях рынка по поводу завершения цикла снижения ставки, - пишет специалист компании. - Благодаря активной реализации ОФЗ-ПК Минфин на 78% смог выполнить довольно обширный план заимствований на III квартал. Если внешнеполитические риски не усилятся, то на рынок вполне способны вернуться нерезиденты, поскольку текущий слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций".
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