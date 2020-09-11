Диапазон торгов Brent в пятницу - $38-40 за баррель - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка считают, что в целом для рынка нефти внешний фон складывается не лучшим образом (растут риски второй волны коронавируса, угрожающей восстановлению мировой экономики и спросу на нефть), в связи с чем цены корректируются. На пятницу диапазон торгов нефти марки Brent, по их мнению, составит $38-40 за баррель, говорится в обзоре банка.