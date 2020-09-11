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11 сентября 2020 года 10:51
Диапазон торгов Brent в пятницу - $38-40 за баррель - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка считают, что в целом для рынка нефти внешний фон складывается не лучшим образом (растут риски второй волны коронавируса, угрожающей восстановлению мировой экономики и спросу на нефть), в связи с чем цены корректируются. На пятницу диапазон торгов нефти марки Brent, по их мнению, составит $38-40 за баррель, говорится в обзоре банка.
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11 сентября 2020 года 17:04
Завершение автомобильного сезона и большие запасы могут вернуть нефть к фундаментальному диапазону $38-42 за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть марки Brent в течение недели показывала нисходящую динамику, опускаясь до минимальных за последние 3 месяца уровней. В итоге,... читать дальше
.11 сентября 2020 года 16:31
Наиболее интересны для покупки акции HollyFrontier, Valero Energy и Marathon Petroleum - "Фридом Финанс"
Акции нефтеперерабатывающих компаний США будут показывать лучшие результаты по сравнению с добывающим и нефтесервисным секторами: наиболее интересны для покупки акции HollyFrontier, Valero Energy и Marathon Petroleum, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Аналитики "Фридом Финанс" ожидают,... читать дальше
.11 сентября 2020 года 14:17
Слабое сопротивление ЕЦБ укреплению евро позволяет паре EUR/USD подниматься выше, говорится в комментарии Julius Baer. ЕЦБ оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, поскольку процентные ставки близки к нижнему пределу, а покупка активов в рамках экстренной программы выкупа активов... читать дальше
.11 сентября 2020 года 13:49
Технически S&P500 склонен к продолжению нисходящего движения, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "В ходе сессии четверга давление на продавцов усилилось. Индикатор MACD все еще находится на отрицательной территории, индикатор RSI опустился ниже нейтрального уровня,... читать дальше
.11 сентября 2020 года 13:02
Котировки пары EUR/USD, вероятно, смогут вырасти до отметки 1,19180, говорится в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в пятницу, 11 сентября, демонстрирует умеренный рост, констатирует аналитик компании Сергей Дроздов. Валютная пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,18300. Эксперт отмечает, что... читать дальше
.11 сентября 2020 года 12:30
Вероятно, рубль в пятницу попытается подорожать до 74 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Доллар США в пятницу с утра дешевеет на фоне укрепления единой европейской валюты. Аналитики Sberbank CIB полагают, что... читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:27
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.11 сентября 2020 года 09:25
Нефть продолжает оставаться в районе отметки $40 за баррель, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Попытка роста в четверг не удалась, да и вызвана она была закрытием "шортов" спекулянтами. Не ждем в пятницу принципиальных изменений на рынке нефти", - отмечает он в... читать дальше
.10 сентября 2020 года 17:27
Коррекционное восстановление высокотехнологичных акций на рынке США может оказаться непродолжительным - "Открытие Брокер"
Вероятно, на американском рынке акций продолжится коррекционное восстановление высокотехнологичных бумаг, хотя оно уже не будет столь сильным, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Соотношение прибыли к цене акций слишком высокое, чтобы побуждать... читать дальше
.10 сентября 2020 года 16:11
Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов считает, что говорить об окончании сентябрьской коррекции на рынке акций США пока рано. Статистически это один из самых волатильных месяцев для глобальных площадок, отмечает он. "Зачастую осень начинается с падения индексов больше, чем на 7-8%, которые мы... читать дальше
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