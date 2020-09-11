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11 сентября 2020 года 10:30
Интерес глобальных инвесторов к бондам EM по-прежнему поддерживает долговой рынок РФ, акции РФ под давлением - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Интерес глобальных инвесторов к бондам EM (развивающиеся рынки) поддерживает долговой рынок РФ, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Межу тем российский фондовый рынок из-за отравления Алексея Навального находится под давлением, отмечается в обзоре. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 3 по 9 сентября 2020 года составил $10 млн против чистого притока $120 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "На прошлой неделе фонды акций GEM отчитались о притоках в размере $180 млн - незначительный объем, учитывая размер этой категории фондов. Оттоки из фондов, ориентированных на Россию, продолжили усиливаться и составили $48 млн (худший результат за 5 недель), причем основная часть оттоков пришлась на традиционные фонды под активным управлением. Инвесторов все больше волнуют потенциальные последствия кейса Навального и поддержка Россией текущего режима в Белоруссии. Кроме того, импульс потоков ухудшается, что указывает на более существенные негативные риски для рынка акций РФ в III квартале 2020 года - негативно", - говорится в обзоре BCS GM. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $50 млн (3 недели оттока) против $2 млн чистого оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $50 млн (3 недели оттока) по сравнению с чистым оттоком $3 млн на предыдущей неделе. "Оптимизм в отношении облигаций EM начал затухать после достижения постпандемического максимума на предыдущей неделе. Притоки в фонды облигаций GEM замедлились до $973 млн против $2,3 млрд неделей ранее. Между тем мы отмечаем сохранение стабильного интереса к фондам (по большей части локальным), инвестирующим в российские облигации, которые продолжают демонстрировать умеренные притоки 15 недель подряд. Для глобальных инвесторов, вкладывающих средства в EM, облигации остаются предпочтительным классом активов с неплохими притоками - позитивно", - пишет Смольянинов. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $60 млн (10 недель притока) против притока $120 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток капитала в размере $10 млн (15 недель притока) против тоже $10 млн чистого притока неделю назад.
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