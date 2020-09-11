Индекс Мосбиржи в пятницу попытается вернуться в зону 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк

Несмотря на невыразительность внешней конъюнктуры и динамики нефтяных котировок специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает, что индекс Мосбиржи в ходе торгов пятницы будет пытаться развить отскок и вернуться в зону 2900-2950 пунктов. Риски возобновления снижения в ближайшие дни ввиду слабости внешней конъюнктуры эксперт банка по-прежнему оценивает как высокие.