Принципиальных изменений на рынке нефти в пятницу не будет - "Алор Брокер"

Нефть продолжает оставаться в районе отметки $40 за баррель, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Попытка роста в четверг не удалась, да и вызвана она была закрытием "шортов" спекулянтами. Не ждем в пятницу принципиальных изменений на рынке нефти", - отмечает он в комментарии компании.