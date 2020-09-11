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11 сентября 2020 года 09:14
Рубль начнет торги пятницы умеренным снижением - Промсвязьбанк
Рубль начнет торги пятницы умеренным снижением, но в рамках сессии вероятно удержание парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-76,5 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязбанка. Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте в пятницу станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется чуть ниже 40 долларов за баррель, отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю. "На таком фоне в начале сессии пара доллар/рубль сможет закрепиться чуть выше уровней закрытия четверга. В ходе сессии, в случае дальнейшего отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent внутрь диапазона 38-40 долларов, давление на рубль сохранится, что приведет к дальнейшему росту американской валюты, - пишет специалист Промсвязьбанка. - Отметим, что во второй половине дня важным фактором для динамики валютного рынка станет публикация данных по индексу потребительских цен в США, которая приведет к пересмотру отношения инвесторов к доллару, что вызовет рост волатильности может способствовать направленному движению в американской валюте. При этом в рамках дня ожидаем удержания парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-76,5 руб./$1"
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11 сентября 2020 года 09:25
Нефть продолжает оставаться в районе отметки $40 за баррель, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Попытка роста в четверг не удалась, да и вызвана она была закрытием "шортов" спекулянтами. Не ждем в пятницу принципиальных изменений на рынке нефти", - отмечает он в... читать дальше
.10 сентября 2020 года 17:27
Коррекционное восстановление высокотехнологичных акций на рынке США может оказаться непродолжительным - "Открытие Брокер"
Вероятно, на американском рынке акций продолжится коррекционное восстановление высокотехнологичных бумаг, хотя оно уже не будет столь сильным, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Соотношение прибыли к цене акций слишком высокое, чтобы побуждать... читать дальше
.10 сентября 2020 года 16:11
Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов считает, что говорить об окончании сентябрьской коррекции на рынке акций США пока рано. Статистически это один из самых волатильных месяцев для глобальных площадок, отмечает он. "Зачастую осень начинается с падения индексов больше, чем на 7-8%, которые мы... читать дальше
.10 сентября 2020 года 14:35
Коррекция на фондовом рынке в отношении американских акций и технологического сегмента оказала влияние на рынки нефти и природного газа и вылилась в понижательное давление на котировки, констатирует главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius... читать дальше
.10 сентября 2020 года 13:51
Технически S&P500 выглядит более уверенно, чем в среду, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "В ходе сессии среды "быки" перехватили краткосрочную инициативу после роста выше отметки 3380. Тем не менее, индекс широкого рынка склонен к продолжению нисходящего движения, так... читать дальше
.10 сентября 2020 года 12:33
Российский рынок акций в четверг должен удержаться вблизи текущих уровней, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам Sberbank CIB, в четверг на фоне низких цен на нефть и по-прежнему актуальных геополитических... читать дальше
.10 сентября 2020 года 11:53
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе может продолжить рост, говорится в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD продолжает восходящее движение, торгуясь вблизи отметки 1,18300, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева. В четверг в центре внимания участников рынка будет... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:34
Цены на нефть марки Brent отыграли часть потерь предыдущих дней, но сантимент остается неустойчивым, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в разных странах заставляет ставить под сомнение потенциал восстановления спроса. А статистика по запасам... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:30
Акции технологических компаний США продемонстрировали лучший однодневный рост примерно за четыре месяца
Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
.09 сентября 2020 года 17:55
Инвестиции в Airbus однозначно выглядят менее рискованными, чем в Boeing, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. При нынешней цене за акцию Airbus в 70 евро эксперт оценивает ее потенциальную стоимость на ближайшие 12 месяцев в 90 евро. Это позволяет инвесторам... читать дальше
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