Рубль начнет торги пятницы умеренным снижением - Промсвязьбанк

Рубль начнет торги пятницы умеренным снижением, но в рамках сессии вероятно удержание парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-76,5 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязбанка.

Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте в пятницу станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется чуть ниже 40 долларов за баррель, отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю.

"На таком фоне в начале сессии пара доллар/рубль сможет закрепиться чуть выше уровней закрытия четверга. В ходе сессии, в случае дальнейшего отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent внутрь диапазона 38-40 долларов, давление на рубль сохранится, что приведет к дальнейшему росту американской валюты, - пишет специалист Промсвязьбанка. - Отметим, что во второй половине дня важным фактором для динамики валютного рынка станет публикация данных по индексу потребительских цен в США, которая приведет к пересмотру отношения инвесторов к доллару, что вызовет рост волатильности может способствовать направленному движению в американской валюте. При этом в рамках дня ожидаем удержания парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-76,5 руб./$1"