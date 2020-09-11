Citi снизил оценку акций РусАла на 5%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Citi понизил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) с 4 гонконгских долларов до 3,8 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, ранее эксперты понизили прогнозную цену американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $30 до $28,5 за штуку, сохранив для них рекомендацию "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена РусАл (цены в гонконгских долларах) - 3,8 (текущая цена - 3,16), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Норникель - 28,5 (текущая цена - 26,03), рекомендация - держать.