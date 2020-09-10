BCS GM опасается очередной просадки на рынке акций РФ, несмотря на активизацию покупок подешевевших бумаг локальными инвесторами

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что розничные и институциональные инвесторы покупают подешевевшие акции РФ. Однако аналитики обеспокоены усилением оттока капитала из акций РФ со стороны фондов, что несет угрозу очередной просадки на российском фондовом рынке.

"Розничные и институциональные инвесторы покупают акции РФ на просадке. Средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгуемых на "Московской бирже", подскочил на 2,3% по итогам недели, завершившейся в среду. Российские розничные инвесторы с готовностью подбирают подешевевшие бумаги на текущих уровнях. Потоки институционалов также сильно смещены в сторону чистых покупок: ордеров на покупку вдвое больше, чем на продажу. На горизонте 12 месяцев мы отмечаем крайне высокий потенциал роста российского рынка - 39%, что явно соответствует долгосрочной рекомендации "покупать", - говорится в обзоре.

Приток капитала в акции GEM ETF (глобальные фонды, ориентированные на развивающиеся рынки) остается вблизи нулевых значений 5-ю неделю подряд. При этом на прошлой неделе отток капитала из фондов акций, ориентированных на Россию, возобновился впервые с начала августа. "В результате консолидированные потоки оказались отрицательными впервые с июля, в то время как негативный импульс в динамике потоков усилился, указывая на риски дальнейшего снижения впереди. Специфические для России риски вновь оказались в фокусе после отравления Алексея Навального 20 августа, четко разделив позитивный и негативный тренды в российских акциях: последний значительный ежедневный приток в размере $27 млн был зафиксирован именно 19 августа. Мы обеспокоены негативной динамикой потоков, которая может усилить давление на российские акции в ближайшие недели", - пишут эксперты BCS GM.