Индекс Мосбиржи к концу торгов недели, возможно, поднимется выше 3000 пунктов - "Фридом Финанс"

Базовый сценарий на конец недели для индекса РТС - около 1220 пунктов, для индекса Мосбиржи - подъем выше 3000 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Индекс РТС в течение торгов четверга смог отыграть вверх 1,5% и довольно уверенно закрепился выше 1200 пунктов, констатирует аналитик Валерий Емельянов. "Серия падений, возможно еще не завершена, поэтому мы не исключаем, что рынок еще успеет оказаться у отметки 1190 и ниже. В базовом сценарии на конец недели мы видим РТС вблизи 1220 пунктов", - указывает он.

Индекс Мосбиржи в четверг тестирует уровень 3000 пунктов, но эти попытки пока выглядят довольно вялыми. Вероятнее всего, предполагает Емельянов, к закрытия сессии индикатор отойдет чуть ниже - к 2870 пунктам. "Однако уже к концу пятницы может произойти полноценный подъем выше 3000 пунктов. Это может быть связано как с ростом на внешних площадках, так и ослаблением рубля, которое почти всегда играет в пользу роста стоимости отечественных акций", - пишет Емельянов.