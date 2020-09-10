Коррекционное восстановление высокотехнологичных акций на рынке США может оказаться непродолжительным - "Открытие Брокер"

Вероятно, на американском рынке акций продолжится коррекционное восстановление высокотехнологичных бумаг, хотя оно уже не будет столь сильным, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Соотношение прибыли к цене акций слишком высокое, чтобы побуждать устойчивый долговременный интерес, указывает он. Соответственно, предполагает Кочетков, даже текущая коррекция может оказаться непродолжительной.