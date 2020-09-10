Credit Suisse начал анализ ЛУКОЙЛа с рейтингом "покупать" для его ADR

Credit Suisse начал анализ ПАО ЛУКОЙЛ", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), рассчитанная аналитиками Credit Suisse, составляет $90 за штуку, рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "ЛУКОЙЛа", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $87,51 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $62,24 за штуку.