Изменение риторики ЦБ РФ - еще один фактор не в пользу классических ОФЗ - Райффайзенбанк

Изменение риторики ЦБ РФ - еще один фактор не в пользу классических ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Произошедшее укрепление рубля (пока больше похожее на временный отскок) пока слабо транслируется в рынок классических ОФЗ - доходности остаются вблизи локальных максимумов, отмечают аналитики банка.

Помимо геополитических рисков (сохраняется санкционная риторика со стороны ЕС и США из-за ситуации с А. Навальным), не в пользу снижения доходностей выступают высказывания представителей ЦБ РФ. В частности, указывают специалисты, у главы ЦБ РФ появились сомнения в реализации оставшегося пространства для снижения ключевой ставки. Другой представитель регулятора заявил о том, что наблюдается "увеличение издержек в производственных цепочках, могут возникнуть проинфляционные риски раньше".

"Стоит отметить, что раньше (до ситуации с А. Навальным и событий в Белоруссии) таких высказываний, свидетельствующих, по сути, о завершившемся цикле снижения ключевой ставки, не было. По нашему мнению, основными факторами, препятствующими дальнейшему снижению ключевой ставки, являются высокий вывоз капитала частным сектором, а также сокращение (с января по июль в этом году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) притока средств на рублевые депозиты. Произошедшее с начала этого года ослабление рубля не компенсируется дифференциалом рублевых доходностей к долларовым (с аналогичным уровнем кредитного и рыночного риска)", - пишут эксперты Райффайзенбанка.