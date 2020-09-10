Julius Baer прогнозирует рост цен на нефть в конце года до $45 за баррель

Коррекция на фондовом рынке в отношении американских акций и технологического сегмента оказала влияние на рынки нефти и природного газа и вылилась в понижательное давление на котировки, констатирует главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. "Мы считаем, что спад в первую очередь связан с ростом неприятия риска, а не с изменениями фундаментальных факторов. Будучи уверенными в восстановлении экономики, мы видим, что спрос будет и дальше превышать предложение, и придерживаемся конструктивного взгляда на котировки как нефти, так и природного газа. Ожидаем, что в конце этого года цены вырастут до $45 за баррель, а цены на природный газ вырастут до $2,5 за млн британских тепловых единиц", - пишет специалист в комментарии компании.