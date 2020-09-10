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10 сентября 2020 года 13:13
Возможно ослабление рубля в сторону 78-80 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 - Совкомбанк
Геополитическая напряженность может сохраняться в течение еще нескольких месяцев, и на этом фоне не исключено ослабление рубля в сторону 78-80 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1, сообщается в комментарии Совкомбанка. Динамика курса рубля в этом году соответствует динамике других валют развивающихся рынков и отражает сложившиеся глобальные условия, отмечает заместитель председателя правления-главный экономист банка Кирилл Соколов. Основными факторами влияния на курс рубля являются динамика цен на нефть, отношение международных инвесторов к группе развивающихся рынков (куда относится и Россия), а также специфические для России факторы. Ослабление курса рубля в последние недели было связано с усилением геополитических и санкционных рисков из-за обострения политической ситуации в Белоруссии и возможного отравления политика А. Навального, указывает эксперт. Дополнительным негативом для российской валюты в последние дни стали общее ухудшение ситуации на мировых рынках и снижение цен на нефть Brent более 10%, до $40 за баррель. Вторая половина года традиционно более слабая для российской валюты из-за сезонности текущего счета. В этом году эта сезонность может быть усилена за счет рекордного сокращения добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+, повышения спроса на импорт по мере восстановления экономики и отложенного спроса на зарубежные поездки по мере открытия внешних границ, предупреждает Соколов. "В условиях приближения выборов в США в ноябре геополитическая напряженность может сохраняться в течение еще нескольких месяцев. На этом фоне мы не исключаем ослабления рубля в сторону 78-80 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1, - пишет специалист Совкомбанка. - После выборов в США ожидаем, что санкционная премия будет постепенно уходить из цен российских активов. Кроме этого, в начале 2021 года ожидается поддержка рубля со стороны сезонно крепкого текущего счета, смягчения требований сделки ОПЕК+, прояснения ситуации с вакциной от коронавируса, восстановления мировой экономики и спроса на сырьё. На этом фоне мы ожидаем возвращения курса рубля в диапазон 73-75 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1".
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