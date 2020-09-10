EBITDA Polymetal за 2022 год может оказаться на 1,8% ниже прогноза - "ВТБ Капитал"

EBITDA Polymetal за 2022 год может оказаться на 1,8% ниже прогноза, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Polymetal в 2019 году заявлял о планах начала строительства обогатительной фабрики в Краснотурьинске в марте 2020 года, однако запуск проекта был отложен на шесть месяцев, и теперь на полную мощность предприятие, как мы полагаем, может выйти позднее, чем рассчитывала компания. По нашим оценкам, в результате EBITDA Polymetal за 2022 год может оказаться на 1,8% ниже нашего прогноза", - отмечают специалисты "ВТБ Капитала".

Как сообщалось, Polymetal приступил к строительству обогатительной фабрики мощностью 450 тыс. т/год на Воронцовском месторождении.