.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Газпромбанк считает новость об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру" позитивной для акций Яндекса
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 сентября 2020 года 10:50
Газпромбанк считает новость об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру" позитивной для акций Яндекса
Аналитики Газпромбанка рассматривают новость об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру" как позитивную для акций "Яндекса", сообщается в обзоре банка. Эксперты считают, что новость "Яндекса" об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру" является логичным шагом и позволит ускорить развитие "Яндекс.Маркета" в полноценного конкурента Ozon за счет использования единого сильного бренда "Яндекс" (вместо "Яндекс"+"Беру"), а также синергии с остальными сервисами компании (от такси до рекламы). Кроме того, по мнению специалистов банка, интеграция бизнеса коммерции в "Яндекс" позволит снизить затраты подразделения на логистику, маркетинг и привлечение новых клиентов. С точки зрения самого "Яндекса", отмечают аналитики, добавление коммерции под единым брендом усилит его экосистему (пользователи получат доступ ко всей линейке продуктов компании, при этом возможны кросс-продажи между подразделениями). Сотрудничество с "Яндекс.Маркетом" в рамках "большого" "Яндекса" также может нести более интересные и выгодные условия для продавцов товаров. "Яндекс" объявил об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру". "Яндекс.Маркет" станет единым сервисом для онлайн-покупок в структуре "Яндекса": с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров. Ассортимент товаров, доступных для покупки через "Яндекс.Маркет", увеличится с 1,2 млн (на данный момент, в результате объединения с "Беру") до 2 млн к концу года (для сравнения: у Ozon – более 5 млн).
.
Компании упоминаемые в новости: Яндекс
.
10 сентября 2020 года 17:27
Коррекционное восстановление высокотехнологичных акций на рынке США может оказаться непродолжительным - "Открытие Брокер"
Вероятно, на американском рынке акций продолжится коррекционное восстановление высокотехнологичных бумаг, хотя оно уже не будет столь сильным, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Соотношение прибыли к цене акций слишком высокое, чтобы побуждать... читать дальше
.10 сентября 2020 года 16:11
Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов считает, что говорить об окончании сентябрьской коррекции на рынке акций США пока рано. Статистически это один из самых волатильных месяцев для глобальных площадок, отмечает он. "Зачастую осень начинается с падения индексов больше, чем на 7-8%, которые мы... читать дальше
.10 сентября 2020 года 14:35
Коррекция на фондовом рынке в отношении американских акций и технологического сегмента оказала влияние на рынки нефти и природного газа и вылилась в понижательное давление на котировки, констатирует главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius... читать дальше
.10 сентября 2020 года 13:51
Технически S&P500 выглядит более уверенно, чем в среду, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "В ходе сессии среды "быки" перехватили краткосрочную инициативу после роста выше отметки 3380. Тем не менее, индекс широкого рынка склонен к продолжению нисходящего движения, так... читать дальше
.10 сентября 2020 года 12:33
Российский рынок акций в четверг должен удержаться вблизи текущих уровней, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам Sberbank CIB, в четверг на фоне низких цен на нефть и по-прежнему актуальных геополитических... читать дальше
.10 сентября 2020 года 11:53
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе может продолжить рост, говорится в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD продолжает восходящее движение, торгуясь вблизи отметки 1,18300, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева. В четверг в центре внимания участников рынка будет... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:34
Цены на нефть марки Brent отыграли часть потерь предыдущих дней, но сантимент остается неустойчивым, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в разных странах заставляет ставить под сомнение потенциал восстановления спроса. А статистика по запасам... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:30
Акции технологических компаний США продемонстрировали лучший однодневный рост примерно за четыре месяца
Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
.09 сентября 2020 года 17:55
Инвестиции в Airbus однозначно выглядят менее рискованными, чем в Boeing, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. При нынешней цене за акцию Airbus в 70 евро эксперт оценивает ее потенциальную стоимость на ближайшие 12 месяцев в 90 евро. Это позволяет инвесторам... читать дальше
.09 сентября 2020 года 17:22
"Стабильный" прогноз Moody's для автомобильной промышленности может снова смениться на "негативный" при обострении пандемии - Julius Baer
"Стабильный" прогноз Moody's для мировой автомобильной промышленности может снова измениться на "негативный" в случае обострения пандемии COVID-19 в сочетании с мерами изоляции и продолжительной безработицей и при росте глобального объема продаж темпами ниже 6% в 2021 году, говорится в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.