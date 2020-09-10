Газпромбанк считает новость об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру" позитивной для акций Яндекса

Аналитики Газпромбанка рассматривают новость об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру" как позитивную для акций "Яндекса", сообщается в обзоре банка.

Эксперты считают, что новость "Яндекса" об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру" является логичным шагом и позволит ускорить развитие "Яндекс.Маркета" в полноценного конкурента Ozon за счет использования единого сильного бренда "Яндекс" (вместо "Яндекс"+"Беру"), а также синергии с остальными сервисами компании (от такси до рекламы).

Кроме того, по мнению специалистов банка, интеграция бизнеса коммерции в "Яндекс" позволит снизить затраты подразделения на логистику, маркетинг и привлечение новых клиентов. С точки зрения самого "Яндекса", отмечают аналитики, добавление коммерции под единым брендом усилит его экосистему (пользователи получат доступ ко всей линейке продуктов компании, при этом возможны кросс-продажи между подразделениями). Сотрудничество с "Яндекс.Маркетом" в рамках "большого" "Яндекса" также может нести более интересные и выгодные условия для продавцов товаров.

"Яндекс" объявил об объединении сервисов "Яндекс.Маркет" и "Беру". "Яндекс.Маркет" станет единым сервисом для онлайн-покупок в структуре "Яндекса": с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров. Ассортимент товаров, доступных для покупки через "Яндекс.Маркет", увеличится с 1,2 млн (на данный момент, в результате объединения с "Беру") до 2 млн к концу года (для сравнения: у Ozon – более 5 млн).