Промсвязьбанк сохраняет скептический взгляд на перспективы дальнейшего роста цен на нефть

Цены на нефть марки Brent отыграли часть потерь предыдущих дней, но сантимент остается неустойчивым, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в разных странах заставляет ставить под сомнение потенциал восстановления спроса. А статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от API вышла слабоватой. В четверг в фокусе данные от Минэнерго США, которые, на наш взгляд, покажут схожие данные: начался сезон техрегламента на НПЗ, что приводит к накоплению запасов, - пишут специалисты в обзоре банка. - Мы сохраняем скептический взгляд на перспективы дальнейшего роста цен на нефть, полагая, что совокупность негативных факторов обусловит их нахождение в зоне фундаментально оправданных значений в $38-42/баррель в течение сентября".