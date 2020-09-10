Индекс Мосбиржи в четверг попытается прервать снижение - Промсвязьбанк

Учитывая стабилизацию внешнего фона и удержание котировками нефти марки Brent отметки в $40/баррель, специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов предполагает, что индекс Мосбиржи попытается локально прервать снижение и удержаться в верхней половине зоны 2850-2900 пунктов при поддержке сохранения интереса к акциям сырьевых секторов. Риски возобновления снижения в дальнейшем ввиду хрупкости внешней конъюнктуры он, однако, оценивает как высокие, говорится в комментарии банка.