Внешний фон пока не дает поводов для масштабного движения на рынке акций - "Алго Капитал"

Неоднозначный внешний фон пока не дает поводов для масштабного движения на локальном рынке акций, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2865-2885 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Этому способствует неоднозначный внешний фон, который пока не дает поводов для масштабного движения на локальном рынке акций", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Ход торгов во второй половине четверга может оказаться под влиянием целого ряда значимых внешних сигналов, полагает специалист инвестиционной компании. В 14:45 мск будет озвучено решение ЕЦБ по процентной ставке. В 15:30 мск выйдут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США. Кроме того, в 18:00 мск будет опубликована еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США.