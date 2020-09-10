Citi снизил оценку GDR ММК на 15% и поднял оценку GDR Северстали на 6%, сохранив рекомендацию "покупать" для обеих бумаг

Citi пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

По итогам переоценки на фоне роста прогноза цен на железную руду эксперты повысили прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) с $13,6 до $14,4 за штуку (самообеспеченность компании желрудой на уровне 130% помогает ей увеличивать выручку за счет продажи трети имеющейся руды по более высоким ценам, отмечают аналитики). Между тем прогнозная стоимость GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) была понижена с $9,3 до $7,9 за штуку с учетом низкой самообеспеченности компанией железной рудой (порядка 20%) и роста издержек в свете увеличения цен на сырье.

Рекомендация "покупать" была подтверждена для бумаг обеих компаний.

Как отмечается в обзоре, ожидания по EBITDA "Северстали" в 2020-2021 годах были повышены аналитиками в среднем на 5%, а по EBITDA ММК понижены на 14% в среднем за аналогичный период.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Северсталь - 14,4 (текущая цена - 12,47), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ММК - 7,9 (текущая цена - 6,43), рекомендация - покупать.