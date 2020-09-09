"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "РусАла" на Московской бирже, отмечая, что прогнозные значения по коэффициентам "РусАла" (за исключением P/E) выглядят хуже среднеотраслевых, а показатель чистого долга остается на чрезвычайно высоком уровне, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. По мнению эксперта, шансы на возобновление выплаты дивидендов по акциям RUSAL из-за высокого уровня налоговой нагрузки выглядят сомнительными.

"Благодаря падению рынков в марте, наша предыдущая рекомендация "Продавать" по акциям "РусАла" сработала раньше времени, - указывает Калачев. - Восстановление цен на фоне слабых результатов и скромных ожиданий позволяют нам повторить ее с новыми ориентирами. Сложная конъюнктура лишает компанию собственной прибыли. Выйти в плюс помогают дивиденды "Норникеля", в котором "РусАла" контролирует 27,82% акций. Собственные проблемы "Норникеля" из-за аварий, штрафов и необходимости роста инвестиций в обновление могут привести к пересмотру акционерного соглашения и снижению этого источника доходов "РусАла"".

"РусАл" - крупнейший мировой поставщик алюминия, контролирующий почти 100% российского и около 6% мирового производства алюминия и глинозема. Несмотря на возврат цен на алюминий к уровням прошлого года, на рынке наблюдается избыток, связанный с ростом производства на фоне слабого восстановления спроса.