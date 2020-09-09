BCS GM открыл новую торговую идею в рамках pair trade: "Лонг в "префах" Сургутнефтегаза против "обычки"

BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) против обыкновенных акций этой нефтекомпании" с ожидаемой доходностью 15% до конца декабря, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева.

Эксперты открыли данную торговую идею на фоне эскалации геополитических рисков и падающих цен на нефть, что ухудшает перспективы рубля на конец 2020 года.

"За последние несколько недель рубль ослаб на фоне возросших геополитических рисков для России (протесты в Белоруссии и отравление Алексея Навального), а цены на нефть, наконец, вырвались из своего недавнего узкого диапазона, опустившись с $46 до $39,5 за баррель всего за несколько дней. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" - отличная защита от слабости рубля, учитывая 40%-ный коэффициент дивидендных выплат и сильный эффект от девальвации рубля с точки зрения запаса денежных средств компании, который сейчас составляет около $48 млрд. Ухудшение геополитической обстановки или снижение цен на нефть могут привести к ослаблению рубля до 80 руб./$1, а дивидендная доходность "префов" превысит 23%", - говорится в обзоре.

Долгосрочная рекомендация от аналитиков BCS GM для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" - "держать", а для привилегированных - "покупать".