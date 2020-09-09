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09 сентября 2020 года 17:55
Инвестиции в Airbus однозначно выглядят менее рискованными, чем в Boeing - "Фридом Финанс"
Инвестиции в Airbus однозначно выглядят менее рискованными, чем в Boeing, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. При нынешней цене за акцию Airbus в 70 евро эксперт оценивает ее потенциальную стоимость на ближайшие 12 месяцев в 90 евро. Это позволяет инвесторам рассчитывать на среднесрочный прирост стоимости свыше 28%. Компания Airbus в августе произвела и отгрузила 39 самолетов, что незначительно меньше, чем в августе прошлого года (41 самолет). Впрочем, июль был более успешным для компании - 49 джетов разного класса, поэтому в относительных объемах Airbus несколько сбавил темпы. На фоне своего главного конкурента - Boeing - европейский гигант выглядит достаточно уверенно, полагает аналитик "Фридом Финанс". Американская авиакорпорация за август смогла поставить всего 13 самолетов, но если брать все 8 месяцев, то ситуация по-прежнему далека от нормальной, полагает Емельянов. Поставки Airbus с января по август составили 284 самолетов против 500 годом ранее. У Boeing этот показатель равняется 87 против 276 за аналогичный период 2019 года. "Если проанализировать данные более глубоко, то можно заметить, что драйвером для заказов на самолеты служат компании-лоукостеры, - подчеркивает Емельянов. - В частности, на долю венгерской Wizz и индийской Indigo пришлась четверть исполненных заказов Airbus. Очевидно, что бюджетные перевозчики чувствуют себя лучше авиаотрасли в целом. В то же время явно заметен упор на региональный и локальный спрос в ущерб международным и межконтинентальным рейсам. За август Airbus поставила всего 4 широкофюзеляжных самолета, из которых 1 заказ - внутренний для оборонного подразделения компании. Boeing смог закрыть заказ всего на 1 самолет подобного класса, это был 737 MAX. Не исключено, что компания на этом сделает паузу: у регулятора в США появились новые вопросы к данной модели самолета, поскольку компания внесла изменения в дизайн без согласования". Опережающим индикатором для оценки состояния компаний-производителей самолетов исторически считается число новых заказов. В этом году из-за частого разрыва сделок цифры не показывают всей картины, считает эксперт "Фридом Финанс". Однако на данный момент стоит отметить более сильные позиции Airbus, которая с учетом отмененных сделок сохранила заказы на 303 самолета, в то время как Boeing сохранил всего 67. "С нашей точки зрения, инвестиции в европейский авиаконцерн однозначно выглядят менее рискованными, чем в американский. При нынешней цене за акцию Airbus в 70 евро мы оцениваем ее потенциальную стоимость на ближайшие 12 месяцев в 90 евро. Это позволяет инвесторам рассчитывать на среднесрочный прирост стоимости свыше 28%", - заключает Емельянов.
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