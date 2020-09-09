BCS GM повысил рейтинг акций РусГидро до "держать" после переоценки сектора

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BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) была повышена рекомендация (рейтинг) с "продавать" до "держать".

Для акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация "покупать" была подтверждена.

"Мы повышаем прогнозные цены на 12 месяцев по бумагам всех электроэнергетических компаний под нашим покрытием на фоне улучшения макроконъюнктуры и признаков восстановления рынка электроэнергии в июле-августе", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена ФСК - 0,27 (текущая цена - 0,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Интер РАО - 13,00 (текущая цена - 5,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена РусГидро - 0,86 (текущая цена - 0,72), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Юнипро - 3,40 (текущая цена - 2,7), рекомендация - покупать.