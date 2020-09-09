BCS GM повысил рейтинг акций РусГидро до "держать" после переоценки сектора

BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) была повышена рекомендация (рейтинг) с "продавать" до "держать".

Для акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация "покупать" была подтверждена.