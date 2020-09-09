Коррекции рынка акций вверх мешает укрепление рубля - "Открытие Брокер"

Отечественный рынок акций в первой половине торгов среды проявлял неуверенность. Европейские индексы торговались в плюсе, но для местной ситуации более высокое значение имеет динамика нефти. Кроме того, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, после нескольких дней ослабления рубль начал отыгрывать потери. Корпоративный фон был скудным.

Объём сделок на основной секции "Московской биржи" достиг 32 млрд рублей к середине дня.