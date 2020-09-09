S&P500 продолжает проявлять признаки краткосрочной слабости - "Фридом Финанс"

Технически индекс S&P500 продолжает проявлять признаки краткосрочной слабости, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Он пробил важную поддержку на отметке 3350, чем ухудшил свои краткосрочные перспективы. Индикатор RSI ушел ниже нейтрального уровня 50, подтверждая относительную силу "медведей". В случае продолжения коррекции следующим важным уровнем поддержки для S&P500 станет область 3280-3300 пунктов. Для перехвата инициативы "быкам" необходимо, чтобы сессия завершилась выше 3380 пунктов по индексу широкого рынка", - пишет специалист компании.